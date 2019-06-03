Стали известны подробности попытки вернуть Россию в ПАСЕ

Украина

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, который играет на руку России, лишенной права голоса в Ассамблее после аннексии украинского Крыма.

Об этом сообщает народный депутат Украины, руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, голосование за резолюцию состоится 24 июня на сессии Ассамблеи. «Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали русские. Даже если резолюцию проголосуют, то возможность ввести санкции в урезанном варианте, останется», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.

Владимир Арьев также сообщил, что в ПАСЕ обращались правозащитники, родные узников Кремля и военнопленных моряков, но регламентный комитет на это не отреагировал. Также народный депутат посетовал на то, что не было «ни одного сигнала от ответственных за иностранные дела у Зеленского».

«Будем работать на то, чтобы убедить Ассамблею не стрелять себе в ногу. Убеждать теми силами, которые есть: парламентарии, дипломаты, гражданские организации, журналисты. Присоединяйтесь. У нас три недели», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Арьев сообщал, что для возвращения России необходимы два решения: на регламентном комитете ПАСЕ 3 июня и во время голосования на парламентской сессии 25 июня.

Ранее в Хельсинки (Финляндия) 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы утвердили решение, которое может открыть путь к возвращению делегации России в Парламентскую ассамблею СЕ.

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