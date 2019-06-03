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Size+: Лолита ошарашила неожиданным видео в купальнике
Женщина без комплексов, певица Лолита Милявская ошарашила поклонников неожиданным видео. Смелая 55-летняя звезда показала лицо без ретуши и свою пышную фигуру в купальнике. Она опубликовала в Instagram короткое видео, на котором позирует на пляже в цельном купальнике с глубоким декольте.
«Сайз+ приветствует Вас», — написала Лолита под видео.
«Я тут подумала… Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайз+ пошел», — говорит она и направляет камеру на декольте. Показывать свою фигуру полностью певица не стала, перевела камеру на мужа.
«Все дальше не покажу. Могу показать мужа. Это Сайз —. Вернемся к Сайзу +», — пошутила певица.
Всего за полчаса ролик набрал более ста тысяч просмотров. Поклонницы восхищаются смелостью певицы. Но есть и те, кто жестко критикует ролик.
Ранее Лолита утверждала, что похудела на 10 килограммов. Говорит, в этом ей помогли активные работы на участке возле своего дома в Болгарии.
Результаты диеты особенно можно рассмотреть на фото Милявской в обтягивающем комбинезоне летом 2017 года на фестивале «Жара».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак без белья показала грудь в облегающей кофточке с глубоким декольте.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!