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Ани Лорак без белья заинтриговала любовным признанием (фото)
Популярная певица Ани Лорак после развода заметно изменилась. Она сменила имидж, отрезав длинные волосы и сделав стильное каре, а также стала носить более смелые наряды. Недавно она показала соблазнительную фигуру в латексном платье. И вот певица шокировала поклонников новым откровенным образом.
Каролина опубликовала в Instagram смелые фото, на которых позирует в облегающей кофте с очень глубоким декольте. Белье под нее певица решила не надевать и подчеркнула пышную грудь. Образ Ани Лорак дополнила облегающими брюками и босоножками на высоком каблуке.
«Твое внимание бесценно. Моя любовь бесконечна», — интригующе подписала снимок певица.
В комментариях поклонники разделились на два лагеря: одни восхищаются фигурой певицы, другие раскритиковали ее.
«Видно, что вы счастливы по-настоящему. Каролина, шикарно выглядите! Прекрасного вам дня», — восхищаются одни.
«Фигура классная, а гамаши просто трындец», «Ужасный прикид!», Грудь напоказ — кошмар", «Не понимаю, зачем выставлять такие фото? Может я отстала от жизни? Грудь без бюстгальтера — это новая мода такая?», «Тебе не идет вульгарность — это не твое», — пишут в сети другие.
Подписчиков также волнует, кому же певица посвящает загадочные строки и кого соблазняет такими откровенными нарядами. Свою личную жизнь певица не комментирует. На вопрос о новой любви она игриво ответила, что это секрет, и добавила, что теперь у нее новая жизнь.
Ранее Ани Лорак приписывали роман с Сергеем Лазаревым.
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