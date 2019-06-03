История успеха бренда Diesel: скандальные кампании и стильные коллекции — MD-Fashion

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Один из самых популярных итальянских брендов одежды и обуви — Diesel. С небольшой фирмы Ренцо Россо смог создать крупную международную марку и превратить рабочий элемент одежды в модный. Как ему это удалось? Узнаем далее!

С чего все начиналось?

Когда-то Ренцо Россо был простым пареньком из семьи фермеров. У него не было денег, зато была мечта — открыть собственную компанию по изготовлению стильного денима. В 1975 году парень заканчивает университет по направлению «экономика», а через три года ему поручают управление небольшой фирмой по созданию одежды и аксессуаров. В 1978 году он открыл свою фирму Diesel.

Название фирма получила в конце 70-х, когда Европа страдала от кризиса. Тогда появился новый вид топлива, более дешевый, в честь которого и была названа фирма Россо. Первая коллекция модного дома выходит в 1979 году и производит фурор. К слову, тогда джинс был очень твердым и тугим материалом, который приходилось растирать о бетон, чтобы придать ему мягкости.

Популярности в Италии Ренцо мало, и он создает сеть агентов по всему миру. В 1980-м появляется еще детская коллекция и открывается первый магазин Genius Group. В 1985 году Россо выкупает акции у других владельцем фирмы, и становится ее единственным хозяином.

Скандальная популярность

Первая женская коллекция джинсов с заниженной талией увидела свет в 1989 году, но через два года спрос на них за границей стал падать. Поэтому Ренцо вместе с рекламным агентством B Paradiset разрабатывает скандальную рекламу. В результате выходит эпатажное видео «For Successful Living» с полуобнажёнными телами, сексуальными позами и неоднозначным содержанием.

Далее компания выпускает коллекцию спортивной одежды, и в 1994 года начинается производство отдельного направления 55DSL. Усилить свои позиции Дизель решает при помощи продажи эксклюзивных прав на изготовление аксессуаров с их логотипом.



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