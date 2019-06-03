Россияне перемолотили все: Герой Украины Игорь Гордийчук раскрыл страшную правду об Иловайске

Украина

Выходить из вражеского окружения под Иловайском в 2014 году бойцам ВСУ пришлось без еды и воды. Кроме того, при попытке прорыва к своим группировкам они буквально должны были идти через сплошной огонь. Об этом в эфире телеканала «Прямий» рассказал Герой Украины, генерал-майор ВСУ, директор Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук (позывной «Сумрак»). Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» экс-глава Генштаба Виктор Муженко рассказал, как украинская армия могла удержать Иловайск.

По его словам, дождевая вода, которую бойцам приходилось пить прямо из луж, была грязной, поэтому военные получали кишечные инфекции.

Затем бойцы на Саур-могиле потеряли связь с теми, кто находился на других позициях, и какое-то время даже не подозревали, что оказались в кольце Иловайского котла. Поэтому им пришлось прорывать его вслепую.

«Мы тогда не понимали, что это Иловайский котел. Все пылало, все горело, земля. Россияне перемолотили Саур-могилу полностью. И вокруг все дома, улицы, села — все горело, все пылало. Тогда лето было — эта пашня, подсолнухи, пшеница, кукуруза — где бы, куда мы не шли, все горело. Кругом разбита техника, пушки. Мы понимали, что так или иначе нам варианты — или прорываться, или сдаваться, или взорвать себя гранатами. У каждого выбор был», — вспомнил Гордийчук.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об обнаружении и возвращении в родной Чугуев тела бойца 92-й бригады Руслана Дейнеко, погибшего под Иловайском в 2014 году. По словам волонтеров, им удалось найти только обугленную стопу бойца.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter