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Из-за аварий на сетях в восьми районах Киева отключили воду: адреса

В некоторых районах столицы аварийщики устраняют последствия порывов на сетях. Ранее воду в Киеве отключали из-за планового ремонта водопроводных сетей. В начале июня воду временно отключили по адресам:

— пр-т Победы, 9, 9/47, улица Академика Грекова, 15а, 26, Тургеневская, 3/9, 11 (Шевченковский район);

— улица П. Сагайдачного, 25, 25а, 25 г (Подольский район);

— улица Крещатик, 13, 15 (Печерский район);

— улица Александра Попова, 8, 8а, 10, 10а, 12 (Оболонский район);

— улица Градинская, 10а (Деснянский район);

— улица Радужная, 59 (Днепровский район);

— улицы Семьи Сосниных, 2/1, Академика Королева, ½ (Святошинский район);

— улица Тарасовская, 36 (Голосеевский район).

Справиться о сроках ликвидации аварий можно по телефону диспетчерской водоканала — 15−81, (044) 200−73−01.

Тем временем в «Киевводоканале» напомнили, что льготные нормативы на услуги холодного водообеспечения изменены с 1 мая. Напомним, субсидианты могут получить государственную компенсацию только за те объемы потребленной холодной воды, которые не превышают законодательно установленные социальные нормы.

С 1 мая действуют следующие социальные нормы:

— при наличии централизованного горячего водообеспечения учитываются 2 кубометра на одного человека в месяц (ранее — 2,4 кубометра);

— при отсутствии горячего водообеспечения — 3,6 кубометра на одного человека в месяц (было 4 кубометра);

— при пользовании услугами водоотведения — 3,6 кубометра на человека в месяц (было 4 кубометра);

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что холодная вода в Киеве снова подорожает: озвучены цены и сроки.



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