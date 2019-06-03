- 18:05 Из-за аварий на сетях в восьми районах Киева отключили воду: адреса
- 17:59 Кернес должен стать арбитром: у Зеленского отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове
- 17:55 Украина – Панама: где смотреть онлайн матч плей-офф ЧМ-2019 в Польше
- 17:47 «Ни разу такого жесткого отношения не было»: компания МАУ попала в скандал из-за музыканта
- 17:39 Украина – Панама: онлайн-трансляция матча плей-офф чемпионата мира
- 17:37 Россияне перемолотили все: Герой Украины Игорь Гордийчук раскрыл страшную правду об Иловайске
- 17:17 Стало известно, кто будет заниматься вопросом освобождения заложников на переговорах в Минске
- 17:05 Где в Киеве в июне можно бесплатно сделать флюорографию: названы адреса
- 17:01 Зеленский встретится с генсеком НАТО: что об этом известно
- 16:49 Size+: Лолита ошарашила неожиданным видео в купальнике
- 16:42 Автор скандального видео об оккупации Украины Румынией сделал неожиданное заявление
- 16:40 Стали известны подробности попытки вернуть Россию в ПАСЕ
Из-за аварий на сетях в восьми районах Киева отключили воду: адреса
В некоторых районах столицы аварийщики устраняют последствия порывов на сетях. Ранее воду в Киеве отключали из-за планового ремонта водопроводных сетей. В начале июня воду временно отключили по адресам:
— пр-т Победы, 9, 9/47, улица Академика Грекова, 15а, 26, Тургеневская, 3/9, 11 (Шевченковский район);
— улица П. Сагайдачного, 25, 25а, 25 г (Подольский район);
— улица Крещатик, 13, 15 (Печерский район);
— улица Александра Попова, 8, 8а, 10, 10а, 12 (Оболонский район);
— улица Градинская, 10а (Деснянский район);
— улица Радужная, 59 (Днепровский район);
— улицы Семьи Сосниных, 2/1, Академика Королева, ½ (Святошинский район);
— улица Тарасовская, 36 (Голосеевский район).
Справиться о сроках ликвидации аварий можно по телефону диспетчерской водоканала — 15−81, (044) 200−73−01.
Тем временем в «Киевводоканале» напомнили, что льготные нормативы на услуги холодного водообеспечения изменены с 1 мая. Напомним, субсидианты могут получить государственную компенсацию только за те объемы потребленной холодной воды, которые не превышают законодательно установленные социальные нормы.
С 1 мая действуют следующие социальные нормы:
— при наличии централизованного горячего водообеспечения учитываются 2 кубометра на одного человека в месяц (ранее — 2,4 кубометра);
— при отсутствии горячего водообеспечения — 3,6 кубометра на одного человека в месяц (было 4 кубометра);
— при пользовании услугами водоотведения — 3,6 кубометра на человека в месяц (было 4 кубометра);
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что холодная вода в Киеве снова подорожает: озвучены цены и сроки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»