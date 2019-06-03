Ночные троллейбусы в Киеве снова изменят маршрут

Украина

В ночь на 4 июня (с 0:10 до 3:10) будут ремонтировать контактную сеть на пересечении проспекта Победы и улицы В. Гетьмана. В связи с этим изменятся маршруты ночных троллейбусов. Ранее троллейбус № 91Н изменил маршрут из-за аварии на водопроводе. 4 июня движение ночных троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н организовано следующим образом:

— № 92Н будет курсировать по маршруту от проспекта Свободы, поу лице В. Порика, проспекту Правды, улицам Маршала Гречко, Стеценко, Щусева, Ю. Ильенко (бывшая Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улице Огиенко, проспекту Воздухофлотскому до аэропорта «Киев» (Жуляны);

— № 93Н — по улицам Чернобыльской, Академика Ефремова, проспектам Академика Палладина, Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Шевченко, улице Б. Васильковской до станции метро «Площадь Льва Толстого»;

— № 94Н — по проспекту Леся Курбаса, Кольцевой дороге, проспекту Победы, улицам Щербаковского, Стеценко, Щусева, Ильенко, Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Победы, бульвару Шевченко, улице Б. Васильковской до станции метро «Площадь Льва Толстого».

С 4 до 7 июня (с 00:01 до 04:50) вводятся изменения и в работу трамваев №№ 28, 33, что связано с ремонтом путей на улице Миропольской:

— № 33 будет следовать от «ДВРЗ» до «Станции метро «Лесная»;

— маршрут № 28 закрывается.

Последние отправления № 28 от улицы Милославской в направлении станции метро «Лесная» — в 23:17, обратно — в 22:28; № 33 — от улицы С. Лифаря в направлении ДВРЗ — в 23:33, обратно — в 22:38.

Напомним, что до 5 июня из-за ремонта улицы Чернобыльской (между улицами Пушиной и Ирпенской) временно изменится маршрут троллейбуса № 7. Он пройдет от станции метро «Площадь Льва Толстого» до станции метро «Житомирская» по обычной трассе, затем по проспекту Палладина, бульвару Вернадского в направлении улицы Чернобыльской, улицам Ефремова, Чернобыльской и Ирпенской.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о перекрытии ряда дорог. В частности, 8 июня по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей намечается шествие по бульвару Т. Шевченко, улицам Крещатик, М. Грушевского до площади Конституции (перед Верховной Радой). При необходимости в период с 11:00 до 12:15 эти улицы перекроют для транспорта. Мероприятие завершится на площади Конституции в 15:00.

Уже сообщалось, что на Южном и Северном мостах, а также на других объектах, продолжаются ремонтные работы.



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