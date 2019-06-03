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Полицейским, которые стреляли в мальчика под Киевом, выдвинули дополнительное обвинение
Прокуратура Киевской области дополнила квалификацию уголовного правонарушения, совершенного сотрудниками патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения полиции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, патрульным инкриминируют хулиганством, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленной для нанесения телесных повреждений.
Таким образом, патрульным сообщено о новом подозрении и подготовлено ходатайство в суд об избрании им предупредительной меры в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемых должностей.
В ближайшие часы Голосеевский районный суд Киева приступит к рассмотрению резонансного дела, расследование которого осуществляет Государственное бюро расследований.
Напомним, 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой городской больницы доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом височной кости. В больнице у ребенка обнаружили пулевое ранение и он был направлен в Киев. Основная версия — ребенка случайно ранили работники полиции, которые в нетрезвом состоянии в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали.
В настоящее время пострадавший мальчик, которого перевезли в киевскую клинику, находится в коме.
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