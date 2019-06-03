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Бразильский боевик "ДНР" Лусварги подал апелляцию на приговор суда
Бывший боевик «ДНР» бразилец Рафаэль Маркус Лусварги, приговоренный к 13 годам заключения, подал апелляцию в Павлоградский суд Днепропетровской области.
«После окончания срока на апелляционное обжалование Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области направит полученную апелляционную жалобу вместе с материалами уголовного производства в Днепровский апелляционный суд, который будет решать вопрос о начале пересмотра приговора», — говорится в сообщении суда.
Напомним, Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО на Донбассе. Он принимал участие в боях под Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта. В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение. Экс-боевик тем временем вышел на свободу и жил при монастыре УПЦ Московского патриархата, где и был обнаружен весной 2018 года.
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