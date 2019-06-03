В киевской больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили пьяные полицейские

Происшествия

В больнице скончался пятилетний мальчик, которого ранили в голову сотрудники патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения полиции. Об этом сообщили медики, выразив соболезнования семье ребенка, сообщает 24tv.ua.

31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой городской больницы доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости. В больнице у ребенка обнаружили пулевое ранение и он был направлен в Киев. Основная версия- ребенка случайно ранили работники полиции, которые в нетрезвом состоянии в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, патрульным инкриминируют хулиганством, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленной для нанесения телесных повреждений.

До последнего времени ребенок находился в состоянии комы в киевской клинике.

На данный момент патрульным сообщено о новом подозрении и подготовлено ходатайство в суд об избрании им предупредительной меры в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемых должностей. Голосеевский районный суд Киева приступит к рассмотрению резонансного дела во вторник, 4 июня.

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