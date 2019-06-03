Происшествия

Пулю извлекать не будут: врачи рассказали о состоянии мальчика, в которого стреляли пьяные полицейские под Киевом

Пятилетний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили пьяные полицейские, находится в крайне тяжелом состоянии. По словам главного врача Киевского городского центра нейрохирургии Александра Гончарука, пуля еще в мозге и доставать ее при таком состоянии нет смысла.

«Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Травма очень тяжелая с повреждением мозга, в основном, левого полушария. Строить прогнозы не то, что нецелесообразно, но и глупо. Врачи прилагают максимум усилий», — сказал Гончарук.

По словам врача, пуля — не основная проблема, это не решающий фактор. Она находится глубоко в голове, в противоположной стороне от места выстрела.

Главное — спасти жизнь ребенка и стабилизировать жизненно важные показатели.

«Если сейчас удалять шар — это дополнительное травмирование мозга. Металлические отломки, которые не представляют угрозы жизни, по стандартам НАТО и нашими не удаляются», — отметил нейрохирург Николай Полищук.

Напомним, 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой горбольницы доставили мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой и переломом височной кости. В больнице у ребенка обнаружили пулевое ранение и он был направлен в Киев. Основная версия- ребенка случайно ранили работники полиции, которые в нетрезвом состоянии в нерабочее время стреляли неподалеку от места, где гулял мальчик. Обоих подозреваемых задержали.

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