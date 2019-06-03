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Заполонили все вокруг: экологи объяснили причину нашествия бабочек в Украине (фото)
Необычное нашествие красивых бабочек вот уже несколько дней наблюдают не только киевляне, но и жители Полтавщины. В социальных сетях люди делятся фотографиями и впечатлениями.
«В Лубенском районе очень много бабочек. Перелетают тучам!» — пишет Вера Яловец.
«Вчера по дороге в Миргород нереально много бабочек перелетало через дорогу. В жизни еще не видела столько», — дополняет Елена Богуш.
«Село Нижняя Бодаква Лохвицкого района. Тоже летали тучами в субботу. Мы думали, их с самолета выбросили бороться с какими-то вредителями», — написала Мария Синящик.
Бабочки порадовали и жителей Гадячского района: красочные крылатые мотыльки облепили кусты жасмина, тополя, дороги и тропинки. Фотограф-аматор из села Лютенька этого района Валерий Яресько выложил в сеть фото.
Как объяснили в Минэкологии, украинцы наблюдают сейчас сезонную миграцию чертополоховок (их также называют репейницами, солнцевиками репейными, чертополоховками углокрыльницами) — дневных бабочек из семейста Nymphalidae. Латинское название бабочек — Vanessa cardui.
Vanessa cardui — известный перелетный вид насекомых. Еще недавно эти «мигранты» находились в северной Африке, а теперь летят на север, чтобы осенью снова вернуться в Африку. Ученые утверждают, что скорость перемещения «репейниц» может достигать 50 км/ч, таким образом, за сутки они могут преодолевать до 500 км.
Специалисты говорят, что при отсутствии достаточного количества привычного корма — чертополоха и родственных ему сорняков — гусеницы репейниц могут вредить культурным растениям. Наверное, недаром на этих бабочек жаловались аграрии южных областей: якобы голодные солнцевики репейные питались подсолнухами и соей.
Кстати, год назад в это же время Киев заполонил солнцевик черно-рыжий.
Фото из Facebook Валерия Яресько и из открытых источников
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