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Аксенов внезапно раскрыл правду о печальной ситуации в Крыму
Так называемый «глава Госсовета» аннексированного Крыма Сергей Аксенов неожиданно признал, что крупный российский бизнес не интересуется полуостровом даже после строительства Крымского моста. На это обратил внимание блогер Крымский бандеровец в Twitter.
Именно поэтому, по его версии, цены не только не падают, как он обещал много раз, но даже повышаются. Вместе с тем «хозяин» Крыма еще надеется, что на цены хотя бы части товаров повлияет запуск железнодорожной части моста.
Напомним, ранее Украине подсказали, как с помощью Керченского моста можно восстановить контроль над аннексированным полуостровом.
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