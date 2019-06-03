Аксенов внезапно раскрыл правду о печальной ситуации в Крыму

Украина

Так называемый «глава Госсовета» аннексированного Крыма Сергей Аксенов неожиданно признал, что крупный российский бизнес не интересуется полуостровом даже после строительства Крымского моста. На это обратил внимание блогер Крымский бандеровец в Twitter.

Именно поэтому, по его версии, цены не только не падают, как он обещал много раз, но даже повышаются. Вместе с тем «хозяин» Крыма еще надеется, что на цены хотя бы части товаров повлияет запуск железнодорожной части моста.

Напомним, ранее Украине подсказали, как с помощью Керченского моста можно восстановить контроль над аннексированным полуостровом.

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