26.66 / 27.01 29.68 / 30.16
Киев: +23
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Аксенов внезапно раскрыл правду о печальной ситуации в Крыму

22:24 3 июня 2019 255
Аксенов случайно раскрыл правду о печальной ситуации в Крыму
Инф.»ФАКТОВ»

Так называемый «глава Госсовета» аннексированного Крыма Сергей Аксенов неожиданно признал, что крупный российский бизнес не интересуется полуостровом даже после строительства Крымского моста. На это обратил внимание блогер Крымский бандеровец в Twitter.

Именно поэтому, по его версии, цены не только не падают, как он обещал много раз, но даже повышаются. Вместе с тем «хозяин» Крыма еще надеется, что на цены хотя бы части товаров повлияет запуск железнодорожной части моста.

Напомним, ранее Украине подсказали, как с помощью Керченского моста можно восстановить контроль над аннексированным полуостровом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины