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Смерть 5-летнего ребенка от рук полицейских: под зданием МВД устроили протест (фото, видео)
У стен МВД проходит акция протеста, участники которой требуют жесткого наказания для полицейских, застреливших пятилетнего ребенка в Переяслав-Хмельницком. Активисты принесли к офису министерства свечи и игрушки, а также зажгли файеры.
Организаторы акции заявили, что хотят дать четко понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, а ответственность убийц — облегчить.
Файеры у стан МВД
Часть протестующих скандировала призыв к отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, который, по мнению активистов, должен ответить за действия своих подчиненных.
Тем временем генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в связи со смертью ребенка прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение и переквалифицируют совершенное преступление на ч.2 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Он также инициирует отставку руководителя районного отделения полиции, где работали патрульные.
Президент Владимир Зеленский потребовал максимальной жесткости в отношении злоумышленников, стрелявших в ребенка.
«Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должен заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности», — написал он в Facebook.
Ранее прокуратура Киевской области дополнила квалификацию уголовного правонарушения, совершенного патрульными Переяслав-Хмельницкого отделения полиции 31 мая.
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