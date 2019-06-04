Гигантский град под Николаевом: повреждены дома и посевы (видео)

Происшествия

Гигантский град размером с голубиное яйцо выпал в Николаевской области в ночь с субботы на воскресенье, 2 июня. Погодное явление продолжалось на протяжении часа, передает ТСН.

«Ледяные мячики в 30 градусную жару забарабанили неожиданно, величиной достигали голубиного яйца», — говорится в сообщении.

Также в области бушевал ураган, который повалил деревья.

«Вот это лето началось у нас», — говорят местные жители, демонстрируя ледяные шарики на поле.

Также пользователи сети выкладывают фото и видео с разрушительным природным явлением, которое пронеслось в том числе и по Арбузинскому, Врадиевскому и Казанковскому районам Николаевской области. Сообщается, что град серьезно повредил крыши на домах, а также сады и огороды.

При этом в Казанковском районе непогода привела к отключению света.

Кроме того, сильный ливень затопил центр города Новоднестровск. На обнародованных кадрах видно, как уровень воды местами достигал полутора метров. В городе почти полностью утонуло несколько автомобилей.

Не менее серьезным был удар стихии в соседней Одессе: там ураган повалил несколько деревьев, которые буквально заблокировали сразу несколько дорог.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что во вторник, 4 июня в некоторых областях Украины возможны ливни с порывистым ветром и градом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области из-за непогоды обрушилась крыша сцены. Погиб один из сотрудников обслуживающего персонала мероприятия. Кроме того, от ливня пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Автомобили ехали по потокам воды с ледяной коркой из града.

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