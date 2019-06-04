Убийство мальчика под Киевом: глава Нацполиции области просит отправить его в ООС (видео)

Происшествия

Глава управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку из-за убийства 5-летнего ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком. Об этом объявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге под стенами Министерства внутренних дел Украины.

Также Князев добавил, что подпишет рапорт своего подчиненного.

«Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Генерал Ценов обратился ко мне с рапортом об отставке. Министром это решение было поддержано», — заявил председатель Нацполиции Сергей Князев.

Сам Ценов сказал, что просит отправить его в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

«На сегодняшний день я, как руководитель полиции в Киевской области, несу ответственность за действия своих подчиненных, поэтому я обратился к главе Национальной полиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу главу Национальной полиции направить меня в самую трудную точку нашей страны — в места проведения ООС», — объяснил свое решение руководитель полиции Киевщины.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. Травму ребенок получил, когда гулял во дворе. Установлено, что работники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. 1 июня следователи ГБР открыли уголовное производство.

Через несколько дней, 3 июня мальчик скончался в больнице. После смерти ребенка прокуроры Киевской областной прокуратуры изменили подозрение с переквалификацией содеянного полицейскими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», МВД отстранило руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области от выполнения служебных обязанностей после смерти ребенка, которого ранили патрульные полицейские. Кроме того, в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов собралась под зданием Министерства внутренних дел. Митингующие требовали наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика.

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