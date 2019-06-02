4 июня 2019

С возрастом, наверное, все становятся сентиментальнее. Ну, уж точно не я один такой. Просто сердце порой заходится, не выдерживает, как говорится, «пробивает на слезу»… И все эти разговоры о том, что, дескать, все нужно воспринимать спокойнее, не принимать близко к сердцу, не реагировать так обостренно, — все это, может быть, и правильно в каких-то случаях. Только ведь сердцу не прикажешь. Особенно в ситуациях, подобных той, о которой, друзья мои, я собрался вам рассказать сегодня.

Вот пишу эти слова сейчас — и плачу. Слава Богу, не горько плачу, не рыдаю безудержно и не проливаю слезы от боли. Плачу от тихой радости за то, что однажды задуманное — получилось. Читаю короткие сообщения своих друзей по «Фейсбуку» и понимаю — получилось ведь…

На днях в «ФАКТАХ» вышла история спасения от тяжелейшего недуга молодой красивой женщины, которой врачи предрекали быстрое и мучительное угасание. И, только попав в столичный Институт нейрохирургии и встретив там знающих, опытных специалистов, давно освоивших новейшие технологии избавления от опухолей мозга, героиня нашего рассказа и непреодолимые, как казалось, проблемы прошла успешно, и здорового ребёночка родить смогла. Как оказалось, история её спасения стала одной из 3508 историй спасения наших соотечественников, осуществлённых в результате много лет назад задуманной нами акции под названием «Гамма-нож для Украины». Вдумайтесь только — 3508 спасённых жизней!..

Я плачу, потому что не могу сдержать слез и слов благодарности всем, кто 14 лет назад поддержал предложенную нами идею сбора средств для приобретения первого в стране нейрохирургического оборудования, способного обреченных на первобытные пытки трепанацией черепа (!) больных людей избавлять от мучительных процедур — и возвращать их к полноценной жизни путём щадящих безболезненных операций. Тогда за короткое время читателями нашего издания, а также читателями и зрителями большинства украинских СМИ, в едином порыве поддержавших эту всенародную акцию, удалось собрать сумму, равную 1 миллиону долларов.

Правда, этого было явно недостаточно для покупки спасительного аппарата. И тогда акцию поддержали все члены правительства, все народные депутаты… И необходимая сумма была таки собрана. Новое оборудование, для которого в Институте нейрохирургии построили специальное помещение, было введено в эксплуатацию — и начало бессрочную миссию по спасению больных.

Я хочу обратить внимание на то, что в этом благородном душевном порыве участвовали люди с разными, порой даже прямо противоположными, политическими взглядами, люди, представляющие разные религиозные конфессии, люди разного возраста и разных убеждений. Я помню, как мы с коллегами ходили в детский садик, малюсенькие воспитанники которого отказались от новогодних подарков и попросили родителей денежки, предназначенные для этого, передать в фонд сбора средств на покупку гамма-ножа. Мы, конечно, принесли им подарки, на которые они уже не рассчитывали. Но как приятно было наблюдать за этими прекрасными малышами, гордившимися своей первой в жизни жертвенностью во имя спасения тех неведомых им больных деток, которых должно было спасти от смерти новое оборудование…

Теперь этим малышам уже по 17−18 лет. И это благодаря и им, и многим из вас, друзья мои, свершилось то, что свершилось — 3508 спасённых жизней!

На памятной для моих коллег и для меня редакционной планерке я произнёс слова, которые нужно было тогда произнести, потому что в произнесенное затем нужно было поверить и вдохновиться этим на какое-то время:

- Если бы мы в своей жизни смогли сделать только то, что нам сейчас предстоит осуществить, одного этого уже было бы достаточно, чтобы сказать: наша жизнь была прожита не напрасно…

Я счастлив, что все произошло именно так.

Великий китайский мыслитель Лао Цзы однажды заметил: «Когда берёшь- наполняешь ладони, когда даёшь- наполняешь сердце». Знаете, друзья мои, так приятно ощущать отсутствие сердечной недостаточности. И в прямом, и в переносном смысле слова.

Всем сегодняшним именинникам позвольте по сложившейся традиции пожелать добра и счастья.