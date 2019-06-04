Жена погибшего Рейеса опубликовала прощальное письмо мужу (фото, видео)

Спорт

Супруга экс-футболиста «Севильи», «Реала», «Арсенала» и сборной Испании 35-летнего Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автокатастрофе 1 июня, на своей странице в Instagram обратилась к мужу с прощальным письмом. К посланию Ноэлия Лопес прикрепила трогательное видео, на котором футболист общается с дочерьми Ноэлией и Трианой.

«Любовь всей моей жизни, я не могу вытерпеть эту боль, потому что ты покинул нас. Это забирает у меня волю к жизни. Сегодня я должна попрощаться с тобой, но у меня нет сил. Скоро я все тебе скажу, потому что мы с тобой будем вместе навсегда. Мы будем семьей, жизнь моя, где бы мы ни были.

Помоги мне, потому что я не представляю жизнь без тебя. Помоги мне вырастить наших дочерей. Дай мне сил, которых у меня нет. Мы будем думать о тебе, и ты всегда будешь жить в наших сердцах. Ты дал нам лучшую жизнь, и ты оставляешь нам лучшие воспоминания.

В глазах Ноэлии ты будешь смотреть на меня, а в улыбке Трианы будешь улыбаться со мной. Я люблю тебя и буду любить тебя всегда, папочка", — написала Ноэлия Лопес.

Дочери погибшего футболиста — Ноэлия и Триана

Пятикратного победителя Лиги Европы Рейеса отпели в церкви Санта-Мария-де-ла-Меса в его родном городе Утрера 3 июня (убитый горем мужчина в полосатой рубашке на видео — отец футболиста). Тело Хосе Антонио кремировали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа причина автокатастрофы, в которой погибли Рейес и два его брата.

Фото Instagram

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