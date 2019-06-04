HBO показал последний эпизод сериала "Чернобыль": что произошло в 5-й серии (фото, видео)

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В понедельник, 3 июня, американский телеканал HBO завершил показ мини-сериала «Чернобыль». Пятисерийный фильм стал событием мирового уровня. Он возглавил список самых популярных сериалов в истории. Его рейтинг составляет 9,6 по 10-балльной шкале на сайте IMDB.com, который по праву считается самой полной информационной базой в области кино и телевидения. Оценивали сериалы зрители. В частности, за «Чернобыль» проголосовали 78 980 человек.

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Пятая серия — «Вечная память» - в основном посвящена суду над теми, кого в СССР сочли виновными в Чернобыльской катастрофе. На скамье подсудимых оказались директор ЧАЭС Виктор Брюханов (актер Кон О'Нил), заместитель главного инженера ЧАЭС Анатолий Дятлов (актер Пол Риттер), главный инженер ЧАЭС Николай Фомин (актер Эдриан Роулинс).

Кадр из 5-й серии «Чернобыля». Слева направо: Николай Фомин (актер Эдриан Роулинс), Анатолий Дятлов (актер Пол Риттер), Виктор Брюханов (актер Кон О'Нил)

Впервые дает показания Борис Щербина (актер Стеллан Скарсгард). Он выступает как свидетель и как глава правительственной комиссии по ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Также выступают в суде Ульяна Хомюк (актриса Эмили Уотсон) и Валерий Легасов (актер Джаред Харрис). Их слова расходятся с официальной версией. Легасов сообщает засекреченную информацию о Ленинградской АЭС. После этого его арестовывают офицеры КГБ. Легасову сообщают, что его показания не попадут в отчеты советской прессы и телевидения. Кроме того, ему запрещено впредь говорить с кем-либо о Чернобыле, он никогда не сможет работать по специальности.

Кадр из 5-й серии «Чернобыля». Валерий Легасов (актер Джаред Харрис)

Завершается пятая серия показом фотографий и видео настоящего Легасова и других главных действующих лиц сериала. Зрители узнают, как сложилась судьба этих людей, а также о том, каковы были реальные последствия Чернобыльской катастрофы.

Мини-сериал показывали в течение месяца раз в неделю. Премьера первой серии состоялась 6 мая. Сценарий написал американец Крейг Мазин. До этого он работал преимущественно в комедийном жанре. В частности, написал сценарии к популярным фильмам «Очень страшное кино 3», «Очень страшное кино 4», «Похмелье 2: Из Вегаса в Бангкок», «Похмелье: Часть III» (два последних фильма известны также под названиями «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Мальчишник: Часть III»). «Чернобыль» — первый опыт Мазина в драматическом жанре.

Режиссером всех пяти серий стал шведский музыкант, клипмейкер и кинематографист Юхан Ренк. Это его первый полноценный телепроект. До «Чернобыля» он снял три эпизода культового криминального сериала «Во все тяжкие», один эпизод «Ходячих мертвецов», три эпизода «Викингов», два эпизода «Родословной».

Мазин объединил в сценарии реальных людей с выдуманными персонажами. Роль Валерия Легасова исполнил британский актер Джаред Харрис. Номинант на премию «Эмми» известен по сериалам «Корона», «Грань» и «Безумцы». Также он сыграл профессора Мориарти в фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней».

Шведский актер Стеллан Скарсгард исполнил роль Бориса Щербины. Скарсгард — один из самых известных популярных скандинавских актеров в мире. Сыграл в огромном количестве фильмов и сериалов. Наибольшей популярностью из них пользовались «Умница Уилл Хантинг», «Ронин», «Пираты Карибского моря», «Тор», «Мстители», «Мамма Міа!».

Британская актриса Эмили Уотсон сыграла вымышленного персонажа — Ульяну Хомюк, ученую из Института ядерной энергетики Академии наук Белорусской ССР. Она также является по сценарию членом правительственной комиссии.

Интересно, что Уотсон и Скарсгард уже снимались вместе. Это было в 1996 году в фильме культового режиссера Ларса фон Триера «Рассекая волны». Стеллан после этого стал любимым актером фон Триера. Он сыграл еще в четырех его картинах — «Танцующая в темноте», «Догвиль», «Меланхолия» и «Нимфоманка».

В рейтинге IMDB.com 250 телесериалов, снятых в разные годы. В первую десятку кроме «Чернобыля» попали также «Планета Земля 2» (2016 год), «Братья по оружию» (2001 год), «Планета Земля» (2006 год), «Во все тяжкие» (2008 год), «Игра престолов» (2011 год), «Прослушка» (2002 год), «Наша планета» (2019 год), «Космос: Одиссея через пространство и время» (2014 год), «Голубая планета 2» (2017 год).

Примечательно, что в первой десятке самых популярных сериалов пять являются документальными, а «Чернобыль» и «Братья по оружию» основаны на реальных событиях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, где снимался «Чернобыль» и что говорят о сериале в мире. Зрители и критики отмечают поразительную точность в большинстве эпизодов. Многие называют сериал уникальным во всех отношениях. Возможно, впервые десятки миллионов людей в разных странах узнали правду о самой страшной техногенной катастрофе в истории.

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