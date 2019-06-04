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Похудевший на 60 килограммов грузинский «вор в законе» Ираклий Данелия навсегда выдворен из России (фото)

Грузинский «вор в законе» Ираклий Данелия, известный также как Ика Мартвильский, навсегда выслан из России в Турцию после освобождения из тюрьмы в городе Балашов (Саратовская область). Об этом сообщило информационное агентство «Прайм Крайм».

35-летнего Ираклия при выходе их тюрьмы встретили сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России и объявили, что дальнейшее его пребывание на территории страны признано нежелательным, а въезд в Россию ему запрещен пожизненно.

Данелию доставили в международный аэропорт Ростова-на-Дону, откуда он был отправлен в в Стамбул.

Данелия был «коронован» в Греции в январе 2014 года, при участии авторитетов Баграта Панцулая (Марат Сухумский) и Арджевана Пурцхванидзе (Джони Бургундич). В декабре 2015 года Данелию задержали в бильярдном клубе Иваново с тремя граммами амфетамина. За хранение наркотиков он был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима.

В апреле 2017 года по постановлению Можгинского райсуда Удмуртской республики за систематические нарушения «вора в законе» перевели из колонии в тюрьму. По словам самого Данелии, в тюрьме он похудел на 60 килограммов.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», «вор в законе» Гули может стать «смотрящим» в крупном регионе РФ.

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