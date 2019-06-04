«Вор в законе» Гули может стать «смотрящим» в крупном регионе РФ

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«Вор в законе» Гули может стать новым «смотрящим» по Свердловской области Российской Федерации, сменив скончавшегося Вагифа. Об этом сообщают «АиФ — Урал».

Издание поясняет, что «смотрящий» на востоке Свердловской области от азербайджанской диаспоры криминальный авторитет Вагиф Гульахмед Оглы Султанов (Вагиф Камышловский) умер недавно в возрасте 67 лет. Некоторое время он был несколько лет был официальным представителем не менее известного вора в законе Лоту Гули.

Авторитет скончался после продолжительной болезни, из-за которой он отошел от дел и практически перестал узнавать окружающий и родственников. Вагифа планировали перевезти на лечение за границу, однако так и не успели. Его тело было перевезено на родину, в Азербайджан, где он и был похоронен.

«Он уже никого не узнает, но азербайджанская диаспора собирает деньги на лечение за границей. Понятно, что он уже не в состоянии выполнять функции смотрящего… Вагиф в последнее время ничего не решал. Это связано, в том числе, и с новым законом, вводящим ответственность за обладание высшим статусом в криминальном мире», — говорил незадолго до смерти авторитета знакомый с ситуацией источник агентства.

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Так как в мире криминала Свердловская область осталась без «смотрящего», в ближайшее время его планируют назначить. На эту должность претендуют такие воры в законе как Александр Воротников (Воротник), Надир Салифов (Лоту Гулич) и Гия Акоева (Гия Свердловский).

Напомним, что с 1 апреля 2019 года в РФ вступил в силу закон, ужесточающий наказание для криминальных авторитетов. За занятие высшего положения в преступной иерархии теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года «вор в законе» Гули начал войну в РФ: его киллеры расстреляли «авторитета».

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