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- 14:10 Произвол перевозчиков, отказывающих в льготном проезде ветеранам, должен строго караться, — Третьяков
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Произвол перевозчиков, отказывающих в льготном проезде ветеранам, должен строго караться, — Третьяков
Верховная Рада 231 голосом поддержала в первом чтении закон, ужесточающий ответственность водителей и предпринимателей-перевозчиков за безосновательный отказ в льготной перевозке ветеранов, в том числе ветеранов АТО/ООС, а также лиц с инвалидностью. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, председатель комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков.
«Досадные инциденты, когда водители и предприниматели-перевозчики безосновательно отказывают в льготном проезде ветеранам, в том числе АТО/ООС, и людям с инвалидностью, к сожалению, случаются довольно часто. Иногда такие случаи попадают в медиа, соцсети, и тогда взрывается скандал. Но большинство таких ситуаций на самом деле остаются без внимания общественности. Я убежден, что права тех, кто рисковал своим здоровьем и жизнью, чтобы страна жила в мире, и тех, кто требует особого внимания и человеческого отношения, должны быть защищены», — отметил Третьяков.
По словам народного депутата, именно поэтому комитет Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью совместно с Министерством по делам ветеранов предложил увеличить штрафы за безосновательный отказ в льготной перевозке со 136 гривен до 2550.
«Сегодня парламент 231 голосом поддержал соответствующий законопроект в первом чтении. И мы обязательно дожмем ситуацию, чтобы этот закон заработал. Обидно, что приходится таким образом напоминать некоторым перевозчикам о почете и уважении, которое должно быть к нашим ветеранам и людям с инвалидностью. Но такой шаг, по моему мнению, является оправданным — произвол должен караться строго», — подчеркнул Третьяков.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре водитель маршрутного такси оскорбил ветерана АТО, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.
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