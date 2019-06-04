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Политика

Рада не захотела рассматривать закон об импичменте президента

14:26 4 июня 2019 44
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Народные депутаты 4 июня не захотели рассматривать законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Это законопроект № 10 340 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)».

Во время голосования о включении в повестку дня законопроект набрал 110 голосов при минимально необходимых 226.

Верховная Рада начала рассматривать законопроект 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 10 340 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)». Согласно положениям данного законопроекта, импичмент президента может быть инициирован большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

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