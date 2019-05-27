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У Зеленского подготовили законопроект об импичменте президента
Представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, который декларировал желание команды нового президента изменить законодательство, заявил, что законопроект об импичменте президента Украины уже подготовлен.
«Этот закон готов», — сказал Стефанчук журналистам в понедельник, 27 мая.
При этом Стефанчук не дал четкого ответа на вопрос, когда законопроект будет внесен в парламент.
Советник Зеленского также сообщил, что в Администрации президента уже разработано около 200 законопроектов.
Напомним, в Ровно полиция задержала участников несанкционированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского. Свою акцию молодые люди проводили на местном Майдане Незалежности.
Между тем, в Украине все громче критикуют Зеленского за невыполнение обещания внести в Раду законопроет об импичменте президента.
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