26.84 / 27.18 30.00 / 30.57
Киев: +26
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Чтобы было легче опознать": российская авиакомпания оскандалилась из-за нелепого запрета

15:02 4 июня 2019 93
Авиакомпания «Победа»
Инф. «ФАКТОВ»

В России в скандал попала авиакомпания «Победа», в которой объяснили запрет пассажирам меняться местами тем, что так их легче опознать в случае авиакатастрофы. Ранее в московском «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», в огне погиб 41 пассажир.

После шквала возмущений, который вызвала опубликованная в соцсетях информация, пост удалили, но скрины, как говорится, не горят. Так, известный российский блогер Рустем Адагамов успел сохранить эту информацию и выложил ее в Twitter. «Авиакомпания „Победа“ объяснила, почему запрещает пассажирам пересаживаться в салоне: для вашего же удобства, чтобы быстро опознать ваш, допустим, обгорелый трупак и не спутать его с другим. Пост потом удалили. Видимо, начали что-то подозревать», — пишет Рустем Адагамов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России самолет Sukhoi Superjet «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Ижевска с поврежденным рулем высоты и двигателем из-за оставленного в нише шасси троса заземления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины