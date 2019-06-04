"Чтобы было легче опознать": российская авиакомпания оскандалилась из-за нелепого запрета

Мир

В России в скандал попала авиакомпания «Победа», в которой объяснили запрет пассажирам меняться местами тем, что так их легче опознать в случае авиакатастрофы. Ранее в московском «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», в огне погиб 41 пассажир.

После шквала возмущений, который вызвала опубликованная в соцсетях информация, пост удалили, но скрины, как говорится, не горят. Так, известный российский блогер Рустем Адагамов успел сохранить эту информацию и выложил ее в Twitter. «Авиакомпания „Победа“ объяснила, почему запрещает пассажирам пересаживаться в салоне: для вашего же удобства, чтобы быстро опознать ваш, допустим, обгорелый трупак и не спутать его с другим. Пост потом удалили. Видимо, начали что-то подозревать», — пишет Рустем Адагамов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России самолет Sukhoi Superjet «Аэрофлота» приземлился в аэропорту Ижевска с поврежденным рулем высоты и двигателем из-за оставленного в нише шасси троса заземления.



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