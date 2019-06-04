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Партия «Европейская солидарность» присоединилась к ЕНП
Партия «Европейская солидарность» официально присоединилась к семье Европейской народной партии — решение об этом было принято 4 июня в Брюсселе.
Юридически процедура получения статуса завершится осенью, это связано с изменением названия партии «Европейская солидарность».
Как известно, 24 мая съезд партии «Блок Петра Порошенко» Солидарность «, поддержав предложение общественных активистов, принял решение изменить название партии на «Европейскую солидарность».
31 мая председателем партии «Европейская солидарность» был избран Петр Порошенко.
Партия также существенно обновила состав Центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос Львовского евромайдан, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребиський; первый вице-спикер Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров «Крылья Феникса» Юрий Бирюков.
ЕНП — это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и по результатам последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.
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