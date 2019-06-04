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Мир

В Австралии неизвестный устроил бойню в отеле и на улицах города

15:07 4 июня 2019 37
Момент ареста подозреваемого
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 4 июня, в австралийском городе Дарвин неизвестный открыл огонь в отеле Palms Hotel. Затем он перемещался по городу в в белом пикапе и продолжал вести огонь. Убиты четыре человека. Есть раненые, их число уточняется.

Полиции удалось арестовать стрелка. Его имя пока не сообщается. Известно, что это 45-летний мужчина. Он использовал помповое ружье. Мотив устанавливается.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что совершенное преступление не является терактом. «Это ужасный акт насилия, забравший жизни четырех человек», — подчеркнул глава правительства.

Полицейские в настоящее время тщательно изучают все места, где велась стрельба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом убийстве, которое было совершено в американском штате Виргиния 31 мая. 40-летний государственный служащий застрелил в муниципальном центре 12 человек.

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