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В Австралии неизвестный устроил бойню в отеле и на улицах города
Во вторник, 4 июня, в австралийском городе Дарвин неизвестный открыл огонь в отеле Palms Hotel. Затем он перемещался по городу в в белом пикапе и продолжал вести огонь. Убиты четыре человека. Есть раненые, их число уточняется.
Полиции удалось арестовать стрелка. Его имя пока не сообщается. Известно, что это 45-летний мужчина. Он использовал помповое ружье. Мотив устанавливается.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что совершенное преступление не является терактом. «Это ужасный акт насилия, забравший жизни четырех человек», — подчеркнул глава правительства.
Полицейские в настоящее время тщательно изучают все места, где велась стрельба.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом убийстве, которое было совершено в американском штате Виргиния 31 мая. 40-летний государственный служащий застрелил в муниципальном центре 12 человек.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..