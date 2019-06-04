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В Одессе ярый фанат «русского мира» избил женщину: детали инцидента
Одесситка Наталья Савичева рассказала о вопиющем случае, который произошел с ней и ее ребенком в парке имени Горького. Согласно ее сообщению в соцсети, ее соседями по лавочке в парке оказались мужчина и женщина, называвшие себя сепарами и повторявшие российские фейки о том, что украинские солдаты на Донбассе воют за 8000 гривен и 2 га земли.
Когда же Наталья не выдержала и заявила им, что это благодаря тем парням, которые воюют на Донбассе, одесситы имеют возможность сидеть в парке под мирным небом, сосед набросился на нее с кулаками. В результате женщину сбросили на землю и били уже ногами.
Сотрудники Государственного бюро расследований, которые прибыли на место инцидента раньше, чем полиция, задержали сепаратиста, обнаружив у него при обыске нож.
Однако в Малиновском отделении полиции применять санкции к дебоширу-сепаратисту не стали, заявив, что не видят состава преступления.
«Сейчас у меня много вопросов… Но очень мало объяснений того, что происходит… Но сегодня я поняла — не важно, кто у нас президент, когда у нас люди больны», — прокомментировала Наталья свои эмоции от инцидента.
Напомним, на днях в Одесском аэропорту пограничники не пропустили в Украину гражданку России, которая была замечена в информационно-подрывной деятельности в отношении нашей страны. А в мае пограничники пропустили на концерт в Одессу певицу -«крымнашистку» Елену Темникову.
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