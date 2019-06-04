Украина

В Украину не пустили россиянку, которая разжигала сепаратизм (фото)

В Украину пограничники не пропустили гражданку России, которая была замечена в информационно-подрывной деятельности в отношении нашей страны. В соцсетях она публично поддерживала сепаратистов.

Инцидент произошел во время оформления пассажиров авиарейса «Минск-Одесса». Пограничниками Одесского отряда остановили уроженку Москвы — гражданку Российской Федерации.

Как сообщили в Госпогранслужбе, 34-летней гражданке РФ отказано в пересечении государственной границы Украины. Об этом проинформированы сотрудники СБУ.

Напомним, в начале февраля экс-ведущую «Орла и Решки», известную блогершу Настю Ивлееву завернули из аэропорта в Киеве. Во время пограничного контроля было выявлено, что путешественница в 2017 году побывала в Крыму, не получив на это разрешения украинских служб.

Накануне голосования на президентских выборах Госпогранслужба не пропустила в страну нескольких журналистов, в частности, известного кремлевского пропагадиста из Австрии, шефа украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиана Вершютца, который в течение года не сможет посещать нашу страну.

В мае пограничники пропустили на концерт в Одессу певицу -«крымнашистку» Елену Темникову и объяснили свое решение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter