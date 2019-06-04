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Убийцу двух девушек из Сум, осужденного на пожизненный срок, вернули в СИЗО
Преступника, который получил пожизненный срок за убийство двух женщин, но оказался на свободе, все-таки арестовали. Решение об аресте принял Ковпаковский райсуд города Сумы. 3 июня под зданием суда прошел митинг, на который вышли больше сотни человек. Все они требовали взять подозреваемого в убийстве под стражу.
Подробнее об этом резонансном деле читайте в материале «ФАКТОВ»: Правосудие по-украински: в Сумах отпустили преступника, получившего пожизненный срок за убийства женщин
На этом митинге были матери двух жертв преступника: 17-летней Ани Чубаренко и 25-летней Тани Согиной. Девушек убили летом 2005 года. Убийства произошли с разницей в несколько дней. На Аню Чубаренко преступник напал в лесопосадке. Он зарезал девушку ради золотой цепочки. А к Тане Согиной пришел домой. Девушка наглядно его знала, поэтому открыла двери. Он задушил Татьяну и спрятал ее тело в раскладном диване. А сам, ограбив квартиру, ретировался.
Подозреваемого в убийстве девушек задержали на следующий день после того, как обнаружили тело Тани Согиной. Суды всех инстанций признали этого человека виновным и приговорили его к пожизненному заключению. Но осужденный пожаловался в Европейский суд по правам человека, где доказал, что сотрудники правоохранительных органов во время задержания применяли к нему силу. И хотя решение Европейского суда касалось исключительно жестокого обращения с ним как с заключенным (и не ставило под сомнение его вину в совершенных преступлениях), это дало осужденному возможность вновь оспорить пожизненный приговор в Верховном суде и добиться повторного рассмотрения дела.
Сейчас дело повторно рассматривает Ковпаковский райсуд Сум. Каждые 60 дней, как того и требует законодательство, обвиняемому должны продлевать меру пресечения. 23 мая истекал срок его содержания под стражей. На этот день было назначено судебное заседание, но оно не состоялось из-за того, что судья находилась в совещательной комнате по другому делу. И подозреваемый вышел на свободу.
— Он находился без какой-либо меры пресечения 11 дней, — сказала «ФАКТАМ» мама Тани Сагиной Людмила Злочевская. — Мы боялись, что он уедет за границу и избежит наказания. К счастью, не уехал. Мы благодарны всем, кто 3 июня пришел на митинг под зданием суда, чтобы нас поддержать. Сейчас этого человека, к счастью, арестовали. Но есть другая проблема. Оба убийства произошли в 2005 году То есть 15-летний срок для привлечения обвиняемого к ответственности истекает в августе 2020 года. Если до этого времени суд не успеет вынести ему приговор или приговор не вступит в законную силу, человек, который убил наших дочерей (а я уверена, что это он) выйдет на свободу. Мы надеемся, что Ковпаковский районный суд будет проводить заседания по нашему делу чаще.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Кривом Роге отпустили на свободу рецидивиста, пытавшегося изнасиловать 8-летнюю девочку. А в Луцке преступника, которого осудили и приговорили к тюремному заключению, оказался на свободе из-за «нехватки свободных мест» в исправительной колонии.
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