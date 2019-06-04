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Происшествия

Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове сняли с высоты (видео)

16:26 4 июня 2019 112
Пожар на фабрике
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось масштабное видео, снятое с квадрокоптера над территорией птицефабрики «Ясенсвит», где 4 июня возник пожар. По оперативным данным, площадь пожара в отдельно стоящем цеху фабрики составила около 15 тысяч квадратных метров. Было установлено, что загорелась кровля здания.

Тем не менее ни жертв, ни пострадавших в результате инцидента зафиксировано не было.

Сигнал о пожаре поступил к спасателям в 11:37, на место были отправлены 50 человек личного состава и 13 единиц техники. Через некоторое время туда же прибыли спасатели из соседних Василькова, Калиновки, Чабанов, Глевахи, Гребенок, Фастова, Боярки и Вишневого.

В 13:50 пожар был локализован, а в 14:25 — ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в конце мая под Киевом горела автомобильная заправка.

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