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Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове сняли с высоты (видео)
В сети появилось масштабное видео, снятое с квадрокоптера над территорией птицефабрики «Ясенсвит», где 4 июня возник пожар. По оперативным данным, площадь пожара в отдельно стоящем цеху фабрики составила около 15 тысяч квадратных метров. Было установлено, что загорелась кровля здания.
Тем не менее ни жертв, ни пострадавших в результате инцидента зафиксировано не было.
Сигнал о пожаре поступил к спасателям в 11:37, на место были отправлены 50 человек личного состава и 13 единиц техники. Через некоторое время туда же прибыли спасатели из соседних Василькова, Калиновки, Чабанов, Глевахи, Гребенок, Фастова, Боярки и Вишневого.
В 13:50 пожар был локализован, а в 14:25 — ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, в конце мая под Киевом горела автомобильная заправка.
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