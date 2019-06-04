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Под Киевом возник крупный пожар на птицефабрике: фото и видео с места ЧП
Во вторник, 4 июня, в Василькове (Киевская область) на птицефабрике «Ясенсвит» возник масштабный пожар. Ранее под Киевом в селе Чайки загорелась отдельностоящая автомобильная заправка.
Как сообщают в областном главке ГосЧС, к тушению пожара привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники. К месту ЧП приехали спасатели Василькова, Калиновки, Чабанов, Глевахи, Гребенок, Фастова, Боярки и Вишневого.
По оперативным данным, площадь пожара в отдельно стоящем цеху фабрики составляет около 15 тысяч квадратных метров. К счастью, ни жертв, ни пострадавших нет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Малиновский район Одессы накрыл густой черный дым — виной тому стал пожар, эпицентр которого располагался на улице Онежской. Там горели мебельные склады.
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