Битва за Одесский медуниверситет: коллектив вуза обратился к Зеленскому

Происшествия

Во вторник, 4 июня, коллектив Одесского национального медицинского университета, который уже около года буквально воюет с Минздравом, обратился к президенту Владимиру Зеленскому. Текст письма размещен на официальном сайте вуза.

«Мы, трудовой коллектив и студенты, просим защитить наш многотысячный коллектив от преступных действий Минздрава и непосредственно от руководителя Ульяны Супрун. Просим прекратить издевательство над нами и обеспечить нормальное и стабильное функционирование университета», — сказано в письме.

Заявители считают, что Супрун, блокируя выплату зарплаты, стипендий и возможности оплаты коммунальных услуг, хочет остановить работу вуза, чтобы потом его закрыть.

Однако, по их словам, университет функционирует в обычном режиме, и сейчас проводятся соответствующие выплаты. Поэтому, считают заявители, «не выдержав разочарования», Супрун руками группы лиц, в числе которых назначенная ею и.о. ректора Владлена Дубинина, в сопровождении вооруженных «титушек» 3 июня осуществила захват ректората.

«Их цель — снова заблокировать выплату заработных плат и стипендий, лишить выпускников возможности получить дипломы, сорвать вступительную кампанию и продемонстрировать недееспособность трудового коллектива университета в целом», — сказано в письме.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала в Fecebook события 3 июня в Одессе: «…Вчера в Одесском национальном медицинском университете происходило внеочередное заседание Наблюдательного совета. Неизвестные лица ворвались в здание ректората и силой пытались сорвать совет. И у них это получилось…».

«Совет должен был решить вопрос о рассмотрении многочисленных жалоб от сотрудников о совершении давления на них. В частности относительно незаконных увольнений, происходящих в университете. Но неизвестные, используя слезоточивый газ, этому помешали. Вследствие их действий пострадало 28 человек…» — написала Супрун.

Коллектив вуза считает, что Наблюдательный совет не имеет законных полномочий, так как был создан Минздравом 21 декабря 2018 года. А согласно законодательству, формирование наблюдательных советов является компетенцией исключительно университетов.

Также заявители утверждают, что назначение и.о. ректора Дубининой, которая работала заместителем министра здравоохранения при Викторе Януковиче, — нарушение закона «О высшем образовании» и противоречит закону об очищении власти.

Напомним, «битва» за Одесский медуниверситет началась в июле 2018 года, когда Минздрав заявил о досрочном расторжении контракта с ректором вуза Валерием Запорожаном.

В понедельник, 3 июня, противники Запорожана ворвались в здание вуза и захватили ректорат. В результате конфликта пострадал полицейский, в полицию доставили более 50 человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе сотрудники медвуза пикетируют Госказначейство, а также о том, что 23 мая, полиция начала уголовные производства по двум статьям УК Украины: «Невыполнение судебного решения» и «Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат».



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