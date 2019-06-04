Политика

Зеленский в Брюсселе заявил о готовности к переговорам с Россией (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Брюсселе, заявил о готовности к переговорам с Россией. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — сказал глава Украины после встречи с генсеком НАТО.

По словам украинского президента, во встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня впервые примет участие новый начальник Генштаба ВС Украины. Там будут озвучены предложения по прекращению огня и обмену пленными. Также будут подниматься и другие вопросы. При этом Зеленский добавил, что не хотел бы сразу раскрывать все позиции украинской стороны.

Кроме того, президент Зеленский заявил, что курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции и является неизменным.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил о поддержке территориальной целостности Украины и приветствовал желание президента Украины достичь мира.

Напомним, сегодня президент Зеленский встретился с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. На этой встрече украинского гаранта сопровождали заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

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