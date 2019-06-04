- 17:25 "Новый друг": в Брюсселе началась встреча Зеленского с Юнкером
- 17:21 Скандал вокруг видео об оккупации Украины Румынией получил продолжение
- 17:18 Ани Лорак лишилась команды: что произошло
- 17:16 Шестикратный чемпион Испании установил на стадионе памятник слепому болельщику
- 17:04 Битва за Одесский медуниверситет: коллектив вуза обратился к Зеленскому
- 17:02 В Киеве полицейский со своим братом обстреляли мужчину из "травмата"
- 16:54 В России разгорелся скандал вокруг игры «Секс со Сталиным»: не обошлось без упоминания Украины
- 16:31 Убил и упаковал тело девушки в сумку: Украина выдала Польше опасного преступника
- 16:28 Под Харьковом толпа подростков зверски избила прохожего
- 16:26 Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове сняли с высоты
- 16:15 17-летняя девушка умерла путем легальной эвтаназии, так как ее жизнь была «невыносима из-за депрессии»
- 16:04 62-летняя рабыня Изаура взбудоражила сеть пикантными фото
"Новый друг": в Брюсселе началась встреча Зеленского с Юнкером (фото)
Во вторник, 4 июня, в Брюсселе началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.
Президента Украины сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Делегация во главе с Зеленским прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии.
Как сообщают СМИ, когда президент Еврокомиссии и президент Украины обменивались рукопожатиями, журналисты спросили Юнкера, скучает ли он по предыдущему президенту Украины Петру Порошенко, его другу.
«У меня новый друг», — ответил Юнкер. В свою очередь Владимир Зеленский отметил: «Я лучше. Новый друг лучше старого».
В Администрации украинского президента отметили, что Зеленский встретился с Юнкером, «чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».
Как писали «ФАКТЫ», бывший заместитель главы АП Константин Елисеев отметил, что первый заграничный визит нового президента Украины будет своеобразными «смотринами». Владимиру Зеленскому необходимо его активно использовать, чтобы установить доверительные личные отношения с европейскими лидерами, «потому что личные отношения много значат».
Напомним, президент Польши Анджей Дуда намерен пригласить президента Владимира Зеленского на мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве 1 сентября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…