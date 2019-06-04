Политика

"Новый друг": в Брюсселе началась встреча Зеленского с Юнкером (фото)

Во вторник, 4 июня, в Брюсселе началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.

Президента Украины сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Делегация во главе с Зеленским прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии.

Как сообщают СМИ, когда президент Еврокомиссии и президент Украины обменивались рукопожатиями, журналисты спросили Юнкера, скучает ли он по предыдущему президенту Украины Петру Порошенко, его другу.

«У меня новый друг», — ответил Юнкер. В свою очередь Владимир Зеленский отметил: «Я лучше. Новый друг лучше старого».

В Администрации украинского президента отметили, что Зеленский встретился с Юнкером, «чтобы подтвердить неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарить за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии».

Как писали «ФАКТЫ», бывший заместитель главы АП Константин Елисеев отметил, что первый заграничный визит нового президента Украины будет своеобразными «смотринами». Владимиру Зеленскому необходимо его активно использовать, чтобы установить доверительные личные отношения с европейскими лидерами, «потому что личные отношения много значат».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда намерен пригласить президента Владимира Зеленского на мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут в Варшаве 1 сентября.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter