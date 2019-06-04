Муж певицы Бейонсе стал первым в мире рэпером-миллиардером (фото)

Шоу-бизнес

Американский рэпер Шон Кори Картер, более известный под псевдонимом Джей-Зи (Jay-Z), официально стал первым в мире рэпером, чье состояние превысило миллиард долларов. Таковы данные журнала Forbes.

49-летний Джей-Зи, который в юности зарабатывал на жизнь торговлей наркотиками, сделал не только головокружительную музыкальную карьеру, но и стал успешным бизнесменом. Он производит одежду собственной марки, владеет долями в различных компаниях (в том числе Uber), удачно инвестирует деньги в производство алкоголя, в недвижимость и произведения искусства. Так, принадлежащая ему коллекция предметов искусства оценивается в 70 миллионов долларов.

Рэпер является также совладельцам музыкального стримингового сервиса Tidal, а также основателем развлекательной компании Roc Nation.

4 апреля 2008 года Джей-Зи женился на певице Бейонсе, которая родила ему троих детей. Состояние самой Бейонс в 2018 году оценивалось в 350 миллионов долларов.

Джей-Зи и Бейонсе

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