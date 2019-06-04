Происшествия

Трассу Киев – Чоп залило клеем после ДТП: впечатляющие фото с места ЧП

На Ровенщине произошло необычное ДТП — на трассе М-06 в районе села Сынив Гощанского района опрокинулась автоцистерна с клеем ПВА.

Жертв и пострадавших в результате инцидента не было, однако спасателям пришлось в течение получаса смывать клей с проезжей части при помощи водяного ствола.

В течение этого времени проезд по дороге закрыли.

В «спецоперации» были задействованы одна единица техники и пять спасателей.

Напомним, 4 июня в Боярке под Киевом столкнулись два маршрутных такси, в результате чего пострадали 26 человек. А перед этим в харьковском ДТП с маршруткой получили травмы т15 человек.

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