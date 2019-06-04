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Происшествия

Под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими: фото с места ЧП

11:43 4 июня 2019 202
ДТП в Боярке
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 4 июня, после ДТП в Харькове с участием маршрутки, в котором пострадали 15 человек, аналогичное ЧП произошло в Боярке Киевской области, где столкнулись маршрутные такси.

Как сообщает ресурс «dtp.kiev.ua», в ДТП с участием маршруток пострадали около 15 человек. «Многие получили лёгкие травмы. У троих человек серьёзные травмы, требующие стационарного лечения», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ДТП произошло утром в час-пик на ул. Б. Хмельницкого и Независимости. Известно, что одна маршрутка не уступила дорогу второй…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Винницкой области в результате столкновения автомобиля «Peugeot Partner» и маршрутного автобуса «ГАЗ Рута» пострадали 5 человек. Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте аварии.

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