Происшествия

Под Кропивницком от удара молнии загорелось здание районной администрации: фото и видео с места ЧП

В Кировоградской области спасатели тушили пожар, который возник в 18:10 в здании администрации Благовещенского района по улице Героев Украины. Установлено, что причиной пожара стал удар молнии.

Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали возгорание около 300 квадратных метров кровли.

Ликвидировать пожар прибыли отряды из Гайворона, пгт Головановск, а также местные пожарные бригады из сел Данилова Балка и Иосиповка.

Погибших и травмированных в результате инцидента нет.

Напомним, с начала лета в Украине уже зафиксировано несколько смертей от удара молнии. Так, 3 июня в районе села Раденское Алешковского района Херсонской области от удара молнии погибла 17-летняя девушка, а незадолго перед этим в Харькове при аналогичных обстоятельствах погиб рыбак.

Фото Управления ГСЧС в Кировоградской области



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