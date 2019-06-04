26.82 / 27.16 29.99 / 30.55
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский отреагировал на слухи о дефолте в Украине

22:41 4 июня 2019 108
Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский опровергает утверждения о том, что Украина готовится объявить дефолт, как это предлагал олигарх Игорь Коломойский. Об этом говорится в микроблоге Администрации президента в Twitter.

В сообщении слухи названы «продуманной акцией».

«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — об этом Зеленский заявил на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 4 июня.

Ранее предположение о возможном дефолте Украины опроверг секретарь СНБО Александр Данилюк, по словам которого, невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является «дорогой в никуда».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины