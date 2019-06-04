Политика

Зеленский отреагировал на слухи о дефолте в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опровергает утверждения о том, что Украина готовится объявить дефолт, как это предлагал олигарх Игорь Коломойский. Об этом говорится в микроблоге Администрации президента в Twitter.

В сообщении слухи названы «продуманной акцией».

«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — об этом Зеленский заявил на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе 4 июня.

Ранее предположение о возможном дефолте Украины опроверг секретарь СНБО Александр Данилюк, по словам которого, невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является «дорогой в никуда».

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