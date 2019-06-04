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Британская актриса и сценаристка Карла Мери 1 июня написала твит о том, что разочарована сериалом НВО «Чернобыль», потому что в нем нет темнокожих актеров. Пользователи раскритиковали этот твит, а в комментариях в основном советовали девушке учить историю и объясняли, что темнокожий ликвидатор в Чернобыле смотрелся бы не к месту. В конце концов Карла Мери обозвала всех, кто с ней не согласен, расистами, удалила твит и закрыла свою ленту.

Позже пользователи сети, по информации издания «theБабель», узнали, что одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС был темнокожий мужчина по имени Игорь Хиряк. Он родился в 1967 году и в настоящее время проживает в городе Череповец Вологодской области РФ.

Хиряк был военнослужащим войсковой части 75 110, задачей которой было соорудить понтонный мост через Припять для эвакуации жителей. Полк, имея при себе только противогазы, прибыл на расстояние около четырех километров от АЭС и установил сооружение.

Судя по профилю Игоря, он любит участвовать в исторических реконструкциях, а в 2014 году снялся в малобюджетном российском фильме «Заклятие Велеса». Есть у него в профиле и снимки из оккупированного Крыма, они датированы 2015 годом: Игорь отдыхал в поселке Черноморское и был в Ялте. Сейчас Игорь выступает со стендап-камеди командой Amsterdam, живет в частном доме, ведет хозяйство. Двадцать первого апреля он выложил снимок, где он позирует в своем дворе с украинским флагом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 3 июня, американский телеканал HBO завершил показ мини-сериала «Чернобыль». Пятисерийный фильм стал событием мирового уровня. Он возглавил список самых популярных сериалов в истории. Его рейтинг составляет 9,7 по 10-балльной шкале на сайте IMDB.com, который по праву считается самой полной информационной базой в области кино и телевидения. Оценивали сериалы зрители. В частности, за «Чернобыль» проголосовали 78 980 человек. Режиссером сериала выступил Йохан Ренк, а сценаристом — Крейг Мазин.

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