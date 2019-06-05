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Кокаин убивает: учительница проглотила пакетик с наркотиками и умерла в аэропорту
Учительница из Шотландии умерла в аэропорту после того, как употребила кокаин и запила его шампанским. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.
Сообщается, что 42-летняя Виктория Бьюкенен, которая несколько лет назад переехала в Дубай (ОАЭ), прилетела отдохнуть в Великобританию с супругом. В Манчестере они приобрели кокаин на 200 фунтов стерлингов (6800 грн), но за время отпуска не успели употребить его целиком.
Когда настало время возвращаться обратно, Бьюкенен не захотела выбрасывать пакетик, в котором наркотика оставалось примерно на 60 фунтов (2 тысячи грн), и решила провезти его в Дубай в собственном желудке. Она проглотила пакет с оставшимся кокаином в бизнес-лаундже аэропорта, после чего выпила бокал шампанского, а затем упала в обморок.
Сперва семья Бьюкенен решила, что у нее начался приступ аллергии. Вскрытие показало, что смерть наступила из-за остановки сердца, вызванной передозировкой кокаином.
«Для меня не было секретом, что иногда Виктория принимает наркотики. Иногда мы расслаблялись вместе. Я уехал из Великобритании буквально на несколько дней раньше ее, и мне в голову не приходило, что что-то может случиться», — поделился муж погибшей с прессой.
«Я не могу понять, почему она рисковала здоровьем из-за такой ничтожной суммы. Она всегда была так оптимистична, что я не могла даже подумать, что ей понадобятся наркотики», — рассказала мать Бьюкенен Ирэн Диньон.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Ирана через столичный аэропорт «Борисполь» в Канаду пытались переправить наркотики стоимость в миллион долларов. В перехваченном контрабандном грузе обнаружили около 20 кг героина, 10 кг амфетамина и столько же гашиша, а также масла каннабиса, содержащие психоактивный компонент — тетрогидраканабинол.
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