Убийство полицейскими мальчика под Киевом: появилось фото места трагедии

Происшествия

В Переяслав-Хмельницком Киевской области возле дома убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова постоянно дежурит «скорая». Родители в шоке и им оказывают помощь.

На данный момент все предварительные следственные действия закончились. Соседи говорят, что видели играющих ребят и даже говорили с ними за несколько минут до случившегося. А затем послышался хлопок и крик старшего брата Кирилла, сообщает «Громадське».

Его дядя Николай Васильченко говорит, что никто не понял, что эта была пуля: думали, что мальчик упал и ударился головой. Дом полицейского Владимира Петровца, где копы и устроили опасные игры находится в 100 метрах от места, где игрались дети. Там же до сих пор можно заметить «цель», в которую стреляли правоохранители.

Как писали «ФАКТЫ», Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

31 мая пьяные полицейские «развлекались» и выстрелили в ребенка, который вместе со старшим братиком и соседскими детьми гулял во дворе. За жизнь Кирилла врачи боролись двое суток, но 3 июня мальчик умер в больнице.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter