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Криштиану Роналду – не насильник: дело закрыто (фото)
Рассмотрение судебного иска в отношении форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого обвиняли в изнасиловании американки в 2009 году, прекращено, сообщает Bloomberg.
Как выяснилось, в суд Лас-Вегаса (штат Невада, США) в мае поступило уведомление о добровольном прекращении дела. При этом не уточняется — после ходатайства истца или по взаимному соглашению сторон. Адвокаты 34-летнего футболиста и потерпевшая пока воздерживаются от комментариев.
Напомним, что в октябре 2018 года в прессе появились откровения американки Кэтрин Майорги о том, что в 2009 году Роналду, на тот момент игрок «Реала», изнасиловал ее в гостинице в Лас-Вегасе. Представители Роналду якобы заплатили девушке 375 тысяч долларов, чтобы она не обращалась в суд и молчала. Португалец отрицал обвинения в свой адрес, тем не менее, Майорга намералась добиться наказания для футболиста.
Кэтрин Майорга и Криштиану Роналду
Как известно, Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом прошлого года за 105 млн евро. В первый же сезон на Апеннинах пятикратный обладатель «Золотого мяча» стал чемпионом чемпионом Италии и завоевал Суперкубок страны.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду похвастался роскошным авто за 1 млн евро.
Фото Getty Images
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