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В СБУ скрыли декларацию нового руководителя Баканова
Служба безопасности Украины официально отказала журналистам в ознакомлении с декларацией о доходах временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
В ответе от 4 июня от Управления взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужба ссылается на 521 статью закона «О предупреждении коррупции», которая предусматривает «особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность», сообщает радио «Свобода».
«Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ указами президента Украины) законом не определено», — говорится в ответе.
В СБУ отметили, что целью указанной нормы является «невозможность раскрытия» принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобного.
И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) как контролирующего органа. В спецслужбе также не уточнили, подал ли Иван Баканов декларацию во внутреннюю систему.
Как писали «ФАКТЫ», бывший глава партии «Слуга народа», а ныне фактически глава СБУ Иван Баканов имеет звание лейтенанта. Воинское звание лейтенанта Баканов получил несколько дней назад перед своим назначением на должность. Он не служил и не состоял на воинском учете.
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