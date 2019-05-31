Зеленский подчистил СБУ: уволены ключевые фигуры

Украина

Президент Владимир Зеленский распорядился о новых кадровых перестановках в Службе безопасности Украины. Вслед за главным следователем Службы безопасности Григорием Остафийчуком своих постов лишились также первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов (являлся одновременно руководителем Антитеррористического центра), а также начальник главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк.

Об этом говорится в тексте указов главы государства, размещенных на его сайте.

Также стало известно, что еще один заместитель главы СБУ — Виктор Кононенко — подал в отставку. Об этом он заявил в интервью Українським Новинам. Указа о его увольнении пока нет.

Напомним, что в настоящее время СБУ де-факто руководит первый заместитель председателя СБУ — бизнесмен Иван Баканов.

Глава СБУ Василий Грицак подал в отставку, но ее еще должен одобрить парламент Украины.

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