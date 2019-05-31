- 17:18 Свитолина уступила на «Ролан Гаррос» экс-первой ракетке мира
- 17:16 Известная украинская турфирма предупредила о массовой задержке авиарейсов
- 17:10 Найден новый «самый сердитый кот в мире»: забавные фото
- 17:06 Дочь Юлии Началовой будет жить в новой семье
- 16:59 Зеленский подчистил СБУ: уволены ключевые фигуры
- 16:58 Зеленский уволил главу Госпогранслужбы
- 16:37 В Венгрии заявили о начале "культурной экспансии" в Закарпатье: на программу выделяют миллионы евро
- 16:35 Кровавая драма в Швейцарии: неизвестный застрелил заложниц
- 16:27 "Поиск ответов сильно затянулся": Порошенко попенял Зеленскому на его молчание по ключевым вопросам
- 16:27 Ольга Сумская показала трогательные фото с последнего звонка дочери
- 16:27 Аэропорты Николая II и княгини Ольги: Путин присвоил имена известных людей воздушным гаваням России
Зеленский подчистил СБУ: уволены ключевые фигуры
Президент Владимир Зеленский распорядился о новых кадровых перестановках в Службе безопасности Украины. Вслед за главным следователем Службы безопасности Григорием Остафийчуком своих постов лишились также первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов (являлся одновременно руководителем Антитеррористического центра), а также начальник главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк.
Об этом говорится в тексте указов главы государства, размещенных на его сайте.
Также стало известно, что еще один заместитель главы СБУ — Виктор Кононенко — подал в отставку. Об этом он заявил в интервью Українським Новинам. Указа о его увольнении пока нет.
Напомним, что в настоящее время СБУ де-факто руководит первый заместитель председателя СБУ — бизнесмен Иван Баканов.
Глава СБУ Василий Грицак подал в отставку, но ее еще должен одобрить парламент Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...