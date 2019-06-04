Теперь СБУ руководит лейтенант: СМИ узнали звание Баканова

Украина

Бывший глава партии «Слуга народа», а ныне первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, который фактически руководит службой, Иван Баканов имеет звание лейтенанта.

Как сообщает УНН, воинское звание лейтенанта Баканов получил несколько дней назад перед своим назначением на должность. Издание пишет, что Баканов не служил и не состоял на воинском учете.

Звание лейтенанта ему присвоили, чтобы Баканов получил возможность быть назначенным на высокую должность в СБУ.

Известно, что Иван Баканов родом из Кривого Рога. Окончил Академию труда, социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 он является руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 — руководителем ООО «Студия Квартал-95». Он руководил предвыборным штабом Зеленского и был лидером партии «Слуга народа».

Напомним, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.

В новой должности Баканов провел брифинг и заявил о проблемах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Зеленский уволил из СБУ несколько ключевых фигур. Вслед за главным следователем Службы безопасности Григорием Остафийчуком своих постов лишились первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов, начальник главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк. Также стало известно, что заместитель главы СБУ Виктор Кононенко подал в отставку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter