Мир

Британец убил трехмесячного ребенка после того, как жена сказала, что он, «возможно», не его отец (фото)

Суд Бристоля рассматривает дело 52-летнего Пола Рича, который обвиняется в убийстве трехмесячного мальчика. Он сознался, что убил ребенка после того, как жена вызвала у него сомнения в его отцовстве.

Керсти Брэдли и Патрик Рич из города Суиндон три года состояли в официальном браке и жили вместе, однако отношения у них разладились и у них практически не было интимного контакта. Женщина завела любовника. После того, как Керсти родила сына, которого назвала Патриком, она сказала Полу, что это его ребенок и записала его имя в свидетельстве о рождении мальчика.

Как сообщает издание Metro, однажды Рич прочитал текстовое сообщение супруги, адресованное другому мужчине, в котором она называла ребенка «наш малыш». Пол, у которого и ранее были серьезные подозрения, потребовал объяснений и спросил, является ли он отцом Патрика. На что жена ответила: «Возможно, я не знаю».

Спустя несколько дней, оставшись наедине с мальчиком, мужчина начал его трясти, а потом швырнул в кроватку-переноску с высоты примерно полтора метра. От полученной травмы головы малыш умер в больнице, на руках у своей матери.

Поначалу Рич отрицал свою вину, утверждая, что произошел несчастный случай. Но медицинские эксперты опровергли его показания, и ему пришлось признаться в непредумышленном убийстве. Он говорит, что раскаивается в содеянном. И на самом деле готов был воспитывать ребенка вне зависимости от того, является ли он его биологическим сыном или нет.

Пол Рич

Ранее «ФАКТЫ» писали — Тело сожгли в печи: подробности жуткого убийства ребенка родителями на Житомирщине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter