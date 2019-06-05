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Корреспондент "ФАКТОВ" Анна Волкова удостоена звания "Журналист года" в Украине
Внештатный сотрудник «ФАКТОВ» из Полтавы Анна Волкова отныне носит высокое звание «Журналист года». Новость об этом опубликована на официальном сайте Национального союза журналистов Украины.
Накануне профессионального праздника жюри подвело итоги творческих конкурсов НСЖУ на звание лучших в профессии в 2019 году. В числе самых-самых и наша талантливая коллега, без материалов которой «ФАКТЫ» уже давно сложно представить.
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Анна много пишет о судьбах тех, чью жизнь война поделила на «до» и «после», о волонтерах, о защитниках страны, о социальных проблемах региона, о тех, кто совершает геройские поступки. Ее статьи, очерки, интервью всегда очень эмоциональны, поэтому их очень любят и ценят читатели.
Коллектив «ФАКТОВ» желает нашей коллеге и впредь творческого вдохновения и интересных тем и собеседников. И обязательно — удовольствия от любимой работы. Поздравляем от всей души!
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!