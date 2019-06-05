- 11:55 Свободы все меньше: Freedom House заметила опасную тенденцию в Украине
- 11:52 До знакомства с Кейт Миддлтон принц Уильям был влюблен в племянницу своей нынешней мачехи Камиллы
- 11:50 Это не так страшно: Зеленский заговорил про референдум о вступлении в НАТО
- 11:20 В Украине испытали мощный боевой модуль Serdar
- 11:14 Корреспондент "ФАКТОВ" Анна Волкова удостоена звания "Журналист года" в Украине
- 11:09 В Тернопольской области из-за ливней затопило село: видео последствий
- 10:59 HBO показал последний эпизод сериала "Чернобыль": что произошло в 5-й серии
- 10:52 «Ленинград» выпустил провокационный клип «i_$uss»
- 10:46 Медсестра издевалась над больными брошенными детьми: подробности ЧП в Краматорске
- 10:42 К силовому сценарию не готовы: ветеран АТО рассказал, как Украина может вернуть Донбасс
- 10:36 «Отсутствие частной тяги в жд-перевозках негативно влияет на энергетическую отрасль», — Всеукраинская энергетическая ассамблея
- 10:33 Состояние тяжелое: Бари Алибасов до сих пор в реанимации
Это не так страшно: Зеленский заговорил про референдум о вступлении в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести вопрос вступления Украины в НАТО на всеукраинский референдум и уверен в положительном ответе украинцев. Об этом он заявил в эфире программы «Завтрак с 1+1» во время прямого включения из Брюсселя.
«У нас независимая страна, и это наш выбор, это наш курс в Европу и НАТО, и это закреплено в Конституции Украины», — сказал Зеленский.
По словам президента, курс Украины в НАТО — это прежде всего безопасность страны и высокий уровень нашей армии.
«Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — заявил Зеленский.
Как писали «ФАКТЫ», в апреле тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. В документе были определены цели, которые следует достичь к концу 2020 года и приоритетные задачи на 2019 год.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!