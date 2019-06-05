Политика

Это не так страшно: Зеленский заговорил про референдум о вступлении в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский планирует вынести вопрос вступления Украины в НАТО на всеукраинский референдум и уверен в положительном ответе украинцев. Об этом он заявил в эфире программы «Завтрак с 1+1» во время прямого включения из Брюсселя.

«У нас независимая страна, и это наш выбор, это наш курс в Европу и НАТО, и это закреплено в Конституции Украины», — сказал Зеленский.

По словам президента, курс Украины в НАТО — это прежде всего безопасность страны и высокий уровень нашей армии.

«Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — заявил Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. В документе были определены цели, которые следует достичь к концу 2020 года и приоритетные задачи на 2019 год.

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